"Joehoe, poepie. Wakker worden. Kijk eens wat ik voor je heb. Een ontbijtje dat ik door Juanita klaar laten heb maken. Kopje koffie, gehaktballetjes in een korstje en medialunas".

"Fuck op."

"Ach paardje, nog steeds boos op mij? Hier, kijk eens, een lekkere vijg." "Donder op met je vijg, en donder ook op met Juanita. Volgens mij pist zij over haar handen als ze mijn eten klaarmaakt. De puta."

"Maar honnie, ik kan er toch ook niks aan doen?" Hij probeerde haar aan haar schouder naar zich toe te draaien, maar zij bleef van hem afgedraaid liggen. "En wanneer slaap je weer bij mij? Het was koud vannacht alleen."

"Eigen schuld! Had je je poot maar stijf moeten houden. Ik dacht dat jij je onderdanen onder de duim had zitten. Als jij niet zo'n slapjanus was geweest zaten we nu onder de parasol te eten, maar nee hoor, jij moest weer zo nodig direct terug." Hij zweeg. "En je dochters zijn ook razend."

"Ja," zei hij en stak gedachteloos een druif in zijn mond, "ja, de oudste liep direct naar boven en wil niet met mij praten, en nummer twee ligt de hele tijd met haar nieuwe vriendje te FaceTimen." Zij draaide zich om en ging op haar ellebogen liggen. "Oh, nieuw vriendje? Wie dan?" "Geen idee, ik hoorde haar alleen een paar keer Sander zeggen."

"Ken ik niet, en nummer drie dan?"

"Wie? Oh, die. Geen idee, daar let ik nooit zo op."

Zij draaide zich weer van hem af. Dat wordt opnieuw alleen slapen vannacht dacht hij. Misschien moest hij Juanita weer eens vragen, de puta.