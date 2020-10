Kantoren moesten ook flexwerkplekken krijgen. Een maatje op zijn bedrijf er helemaal in mee... Is denk maximaal een maand goed gegaan. Toen had iedereen zijn vaste flexwerkplek. Want het was toch wel handig dat bepaalde zaken gewoon dichtbij op een bureautje lagen.

Dus dit is al gedoemd te mislukken. Mensen die te lang (want: 'goedkoop') in de flexwoningen blijven zitten. Hopeloos...