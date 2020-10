Welnee, buiten deze wappies gebeurt er niks. Zie de trieste bedoening omtrent gele hesjes olv vriend van de show Jan Dijkgraaf. Of het trieste clubje van Wagensveld. Was ook een lachertje. De reactie van Arib verbaast me dan ook. Ze denkt zeker dat de witmang op het punt staat in opstand te komen. Nou in tegendeel. Die zijn bereid al hun vrijheden in te leveren in ruil voor een beetje zekerheid tegen de pinko pox (denken ze).



Alleen bij boeren en Friezen dien je nog enigszins op eieren te lopen als politicus, maar voor de rest hoef je alleen te vrezen voor anderskokenden in Vogelaarwijken. En die kun je afkopen met doekoe en religieuze toezeggingen (voorlopig dan).