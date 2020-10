@Shitting Bull | 13-10-20 | 16:18:

mmmm eens kijken waarom zou je dat willen? Omdat Nederland compleet op slot gooien de hele economie naar de kloten helpt. 1 miljoen mensen na de tweede golf die zonder hulp zoals schuldsanering niet meer uit de problemen komen. Maarja gezondheid he. Nou, waarom zou je je antwoord willen veranderen? www.telegraaf.nl/nieuws/1317605454/hi... omdat dus 70% van de mensen die besmet raken met corona, besmet raken in de thuis/familiesfeer, en bv maar 1.6% in de horeca. Dus laten we de horeca dichtgooien. Dat scheelt aweer snel 1.6% , kost miljarden , maargoed 1.6% is wel weer ff snel 1.6% erbij. Mooi toch? Kost miljarden, geeft geen flikker. En laten we vooral geen snelheid maken met het zorgen dat grootschalige "testen, testen, testen" mogelijk wordt, daar werden we eerst mee dood gegooid tijdens *elk* programma op tv, maargoed nu testen we dus te vaak. "Prettesten" zorgen ervoor dat de capaciteit overbelast raakt. Nou ligt dat weer aan het feit dat er in Nederland alleen getest wordt in kleinschalige testfaciliteiten met microbiologen, ipv in "testfabrieken" waar binnen enkele uren duizenden testen verwerkt kunnen worden. Bij ons gaat dat mondjesmaat met een slakkengangetje. Tja als de voorzitter van het MTO ook betrokken is bij die kleinschalige testfaciliteiten en daar zelf financieel voordeel bij heeft, waarom zou je dan overstappen naar grotere testfabrieken. Die overigens al vanaf fucking maart klaar staan om te beginnen. Nou, nou, nou we hebben nu besloten om toch maar met deze te gaan samen werken. In fucking november. Dussss 70% van de besmettingen vind plaats in de thuis/familie-situatie, en er kan niet genoeg en snel getest worden. Dus, tja waarom zou je je antwoord even een beetje willen wijzigen als je de opmerking maakt: "Van mij mogen ze heel ondernemend Nederland op slot gooien"... Ik weet het niet. Jij?