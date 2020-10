Sorry voor bovenstaande clickbaitkop, maar je zou het haast denken als je de vErOnTwAaRdIgDe rEaCtIeS oP sOcIaLe MeDiA leest op het PVV-voorstel in de gemeenteraad van 070 om "het tegengaan van bevolkingsgroei doelstelling van beleid te maken". Een beetje een grootheidswaanzinnige motie misschien, maar daar is de ophef niet over. Die gaat namelijk om de overweging van PVV-raadslid Sebastian Kruis. Die zegt ten eerste dat de woningnood vooral wordt veroorzaakt door bevolkingsgroei. Daar valt nogal wat op af te dingen, want als die groei te voorzien was, had je dan niet gewoon meer woningen moeten bouwen? Maar ook daar is de ophef niet over. Die gaat over de laatste zinsnede: "van voornamelijk (kansarme) allochtonen".

De vraag is natuurlijk: klopt dat wel? Op 1 januari 1996 waren er in de gemeente Den Haag 280.885 autochtonen en 161.618 allochtonen. Op 1 januari van dit jaar waren er 242.441 autochtonen (38.445 minder dan in 1996) en 303.397 allochtonen (141.779 meer dan in 1996). Toch is er in 1995 niemand geweest die in een Haags cafézaaltje aan de aanwezigen heeft gevraagd of ze in deze stad meer of minder autochtonen willen, en er heeft al helemaal niemand beloofd dat hij dat zou regelen. U zult ons trouwens niet horen zeggen dat al die allochtonen allemaal kansarm zijn, dat kunt u gewoon navragen bij uw plaatselijke anti-discriminatiebureau.

Naast de PVV stemden ook Groep De Mos, vvd en de Partij voor de Toekomst voor de motie, die daarmee met 18 van de 42 stemmen in de verste verte geen meerderheid kreeg. Maar iedereen kan vandaag wel weer even lekker boos zijn. En dat is ook wat waard!