Ik vind het lastig.

Ik ken best wat christenen hier in het dorp.

Harde werkers, ondernemers.

Kun je prima mee dollen en zelfs een biertje happen.

Vloeken in hun bijzijn doe ik niet, auto wassen doe ik sowieso nooit, dus ook niet op Zondag.

Zij hebben mij nog nooit, ik zeg nooit, lastiggevallen met hun geloof.

Dat gaat hier prima samen.

Nu is er dit aan de hand......

Ga ik dan schelden, via m’n toetsenbord?

Of probeer ik de kerk in het midden te laten?

Dat laatste......

Ik begrijp de mensen in het land en ik begrijp deze mensen die een andere levensovertuiging hebben.

Bepaalde opvattingen die zij hebben kan ik mij goed in vinden, wat betreft dit verhaal denk ik : het kan anders.

Ga naar de kerk, maar doe het verantwoord.

Een gang naar de kerk is echt niet hetzelfde als een lekker avondje zuipen en lallen op het Neude of Stratumseind.

Met 600 mensen zingen lijkt mij niet verantwoord, al is de kerk groot genoeg.

Hierna komt de volgende discussie.

Wel of geen vaccin.

We weten nu al dat deze mensen géén vaccin nemen.

De hele discussie kerk en staat moet wellicht opnieuw gevoerd.

En dan niet alleen met christenen, vooral ook met moslims.

Die doen nu misschien hun best, maar zijn op andere momenten strontvervelend aanwezig in onze open samenleving.

Ik vind het lastig.