Ok, ik geef toe.

Vandaag voor het eerst het kacheltje aan gezet.

Vond het kil in huis.

Bovendien mot de boel niet té vochtig worden binnen, anders gaan de deuren klemmen.

De trap kraakt ook minder.

Best lekker, kacheltje op 20.

Over 2,5 week de klok terug en op 22 decembro begint de lente alweer.

Waar hebben we ‘t over!

Is die zomertijd nou al eens afgeschaft of was dat een natte Europese scheet?