Van Halen Setlist at Ahoy, Rotterdam, Netherlands

Tour: Right Here Right Now Tour

13 April 1993

Setlist

1. Poundcake

2. Judgement Day

3. Runaround

4. When It's Love

5. Panama

6. There's Only One Way to Rock

7. Bass Solo

8. Pleasure Dome

9. Drum Solo

10. Right Now

11. Why Can't This Be Love

12. Finish What Ya Started

13. Eagles Fly

14. Guitar Solo

15. Unchained

16. 5150

17. Best of Both Worlds

18. Top of the World

19. Ain't Talkin' 'bout Love

Encore :

20. Jump

21. You Really Got Me