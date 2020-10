Bestaat God? Over twee weken weten we het

Momentopname op de Dag des Heeren (zondag den 4den oktobert) in het Anno Domini jaar 2020. We kunnen nu wel elkaar allemaal verbaal de kokosnoot inslaan bij het koffie-apparaat (thuis) inzake die 3 shifts van 600 zwartkousen die mondkaploos en moreelmaatschappelijk onverantwoord God gingen toezingen in de HH Kark te Staphorst, en/of heel hard MAAR HULLIE IN DE RANDSTAD DOEN HET OOK roepen, zoals ouderling Segers. Maar we kunnen ook twee weken achterover leunen en wachten op Het Teken. We spreken malkander weer op zondag 18 oktober. Insjallah.