Ik heb er twee met ademventiel. Da's echt prettiger dan puur een lap stof voor je mond en neus. Oh, werkt zeker lekker dan, met zo'n luchtrooster?

Ja, want in de binnenvoering zit een PM 2,5 filter dat te vervangen is.

Het heeft eigenlijk de vorm van een toque en is gemaakt van speedo zwembroekmateriaal. Het meest comfortabele wat er is.

En waarom doe ik dit?

Omdat mijn vriend net 6 weken behandeling aan longkanker heeft 'genoten' en ik niet graag wil dat al die moeite en pijn door die kudt corona te niet wordt gedaan. Hij heeft van mij "winkel-isolatie" gekregen, wat zoveel inhoudt dat ik voor hem op pad ga (wij wonen niet samen, dit ter zijde).

Het kan me niet schelen welk standpunt anderen anderen innemen over de zin of onzin, misschien wel gevaar*, van het dragen een mond-neus-masker.

Zolang ik dat ding correct gebruik, dwz. na afzetten in een apart zakje stop, en thuis (evt. met handschoentjes aan) het filter eruit haal om minstens 24 uur bloot te stellen aan de zon, en het masker zelf een handwasje geef (met een scheutje azijn en snuf zuiveringszout, plus witte reus voor het voordelige schone gevoel), dan weet ik dat ik het aan mijn kant zo goed mogelijk doe.

Kijk, mijn idee van iedereen die een masker draagt en waarom dat zo succesvol is, is dat iedereen daarmee namelijk een dubbel masker draagt.

Maak dit vooral visueel: de druppies (met virus?) die uit jouw mond en neus komen, alleen al bij ademen, die worden geremd in hun snelheid, dus ook in afstand die ze af kunnen leggen. Daarna moeten ze ook weer door het externe ademfilter bij de ander kunnen door dringen, om diegene te kunnen besmetten.

* Het gevaar van verkeerd hanteren is het aanraken van het masker zonder de handen tussentijds (en na dragen) te ontsmetten. Ook het niet verzorgen van een herbruikbaar masker vormt een risico. Echter, dat ligt gelegen in de hygiëne van handen wassen --> wat we toch al geacht werden regelmatig te doen.

Kortom (nee hè?), pas het nou maar gewoon (slim!) toe. En voorkom daarmee dat opnieuw het land in (economisch gevaarlijke) lockdown moet.

Oja, on topic: politici lopen per definitie achter iedere trend aan.

En voorop lopen qua mode of statement geldt maar één moment per jaar - Prinsjesdag. Ik zeg: verknip dat hoedje voor een moetje.