: Nou ja, het is in ieder geval niet meer uit te leggen waarom er telkens ander "wetenschappelijk" bewijs is waarom het de ene keer niet helpt, de andere keer zelfs als uitermate ongewenst werd beschouwd en nu moeten we in één keer wel gebruik maken van mondkapjes.

Hoe gaan ze hier een draai aangeven dat de Jonge gewoon nog kan aanblijven, als minister en ook als lijsttrekker. Je zal CDA-er zijn en nog wat ambitie om gekozen te willen worden. Je moet zowat boven aan de lijst worden gezet door de partij om kans te maken op het pluche, met zo'n clown als lijsttrekker. Wie geloofd hem en trouwens de rest van het kabinet, nog? Het is liegen, bedriegen en eigenbelang vóór en na bij die lui. Precies dat wat ze tegenstaat in hun mening over b.v. een Trump, dat doen ze zelf.