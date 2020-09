Check de grafiek daily new cases Netherlands. www.worldometers.info/coronavirus/cou... Eerste piek toen de eerste regio weer naar school ging, sterke groei sinds ze eind augustus allemaal open zijn.

Omdat kinderen geen overmatige immuumreactie ontwikkelen en daardoor bijna nooit ernstig ziek worden, is er weinig onderzoek naar hun gedaan, weinig onderzoek naar hun rol in de verspreiding. Weinig klachten, dus de infectievolgorde in een gezin is lastig voor te stellen. Bij gebrek aan testen worden kinderen niet meer getest, dus is iedere uitspraak over hun bijdrage of gebrek aan een bijdrage nergens op gebaseerd. Niemand weet dit.

Kijken we naar de beschikbare gegevens, zien we de schoolvakantie 1 op 1 in de grafiek terug.