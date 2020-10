Het is maar een boekje, een korannetje, meer niet, sop is de kool niet waard, provocatie is niets mis mee, mag gewoon, is ook niet verboden, gewoon , omdat we niet volgens de koran leven, waarin alles uitlokking is door een ander en dat bij die persoon is de schuld licht, want oorzaak.

Het IS HET verlengde van een magisch wereldbeeld; je kunt er nooit wat aan doen, behalve heel hard dansen voor de totem en als je dan je zin nIEt krijgt, offer je een ander op, voor jouw geloofje, of het nu die toteMpaal of een korannetje is.

Allemaal onzin.