"Adolf H heeft zeker 10x geprobeerd te praten met Churchill."

Nou, als dat al zo is, kan ik me voorstellen dat Churchill daar niet veel trek in had. Zijn voorganger Neville Chamberlain had al eens met Hitler gepraat in 1938, en Hitler had getoond schijt te hebben aan alle toen gemaakte afspraken.

Toen die megalomane gek Polen binnenviel, waarmee Engeland en Frankrijk een bondgenootschap vormden, en een half jaar voor de inval nog een 'bijstandsverklaring' hadden getekend, zat er voor Engeland en Frankrijk weinig anders op dan Duitsland de oorlog te verklaren.

Ook zie ik niet zo goed wat Churchill nou precies te winnen had bij een oorlog. Ze waren op dat moment nog steeds een wereldrijk met kolonies - hoewel dat heel snel na WO2 ontrafeld werd - en waren eigenlijk ook slecht voorbereid op een oorlog met het tot de tanden bewapende nazi Duitsland. Engeland stond er in het begin alleen voor, en het ging over het algemeen slecht. Pas toen de Amerikanen zich in de strijd gingen mengen, keerde het tij echt.

Chamberlain, die in september 1938 'royally fucked' werd in München, wist dat misschien ook eigenlijk wel, want bij terugkomst in Engeland heeft hij meteen vaart gezet achter de 'herbewapening'. Dat heeft hij niet met een megafoon verkondigd, maar hij deed het wel; hij 'kocht' in München als het ware tijd, en in die twee jaar zijn al die Spitfires en Hurricanes gebouwd, waarmee Engeland de Battle of Britain won.