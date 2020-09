Waterig zonnetje, prima P2’tje voor Max in Rusland vanmiddag en HAM een keer het zwijgen opgelegd (in meerdere opzichten), supporters die hun bek houden in de voetbalstadions, een WeeKaa‘tje wielrennen tegen een Italiaans decor, Joe Biden is niet seniel het is gewoon een stiekeme stotteraar, en als toetje hierboven de wekelijkse Megamix van Keestelpro. Maar tóch weten een boel mensen zich weer op de koelkast & over de kook te laten jagen door niet bepaald het scherpste mes in de post-koloniale keukenla. Jongens, als dit het niveau is dat BIJ1 naar de Tweede Keuken Kamer wil brengen in maart, dan kunnen we daar toch alleen maar smakelijk om lachen?

Lullen over Nieuws!

Doen Kamerleden eigenlijk wel lief tegen elkaar? U vraagt het zich af, maar hoe komt u er achter? Misschien is deze aflevering van Lullen over Nieuws verhelderend. Al was het maar omdat er kennelijk ook Slovenen wielrennen. Al met al weer een doldwaze aflevering, waarin het nieuws van alles meemaakt.

Proost Scriptum: Good Guy Reaguurders, deze is voor jullie!

Van harte, Dick!

Wordt dat kampioenschap toch nog spannend?

Bonusverrassing: een moslim met zelfreflectie