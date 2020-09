AD-lezers zijn een beetje dom. Om duidelijk te maken waar een column over gaat, knutselen ze bij het Algemeen Dagblad (en de satellietkranten) een fotosoep in elkaar. Eerder hadden we al Nynke de Jong in Oss, een regiomevrouw in een concentratiekamp, en onlangs dus mevrouw Noort in Moria. Plaatje bij het praatje, heet dat in vakjargon. Maar Saskia was helegaar niet op Lesbos. Saskia zat met haar decolleté in haar villa op Ibiza lekker single te wezen en deugstukjes te tikken dat andere mensen maar Moria-logeetjes moesten opnemen. Roept Saskia al een jaar of vijf (hele lijst hierrrr) maar zelf de zolder uitruimen voor een vluchteling dat is dan weer teveel gevraagd (daarvoor moet je natuurlijk bij FvD-ers zijn). Enfin, allemaal mensen boos op het AD en boze brieven in de rubriek. En nu heeft Hans 'Photoshop' Nijenhuis van het AD excuses gemaakt voor de WALGELIJKE FOTOMONTAGE. Foei, Hans. Niet meer doen.