Het zou verfrissend zijn als al die deugers in hun columns gewoon eens eerlijk waren over de gevolgen van hun voorstellen. Zo van: 'Ik vind dat we uit menselijkheid al die migranten moeten toelaten. Dat zal de verzorginsstaat en de sociale cohese van ons land echter wel blijvend beschadigen en in de toekomst mogelijk tot grote maatschappelijke onlusten leiden, zo niet erger.' En voor de conclusie kunnen ze dan twee kanten op: 'Die negatieve gevolgen vind ik geen prettig vooruitzicht, maar toch moeten we die mensen toelaten, dat is dan maar de prijs van onze menselijkheid.' Of: 'Die negatieve gevolgen, daar zit ik juist op te wachten vanwege redenen X, Y, en Z.'

Dan ben ik het er nog niet mee eens, maar dan konden we hier tenminste eens met open vizier over praten, ipv dat eeuwige bagatelliseren, verwijten maken van racisme en onmenselijkheid, etc.