Cat Stevens, Dylan en Leonard Cohen, Neil Young, Pink Floyd, Santana, Gary Moore, Guns & Roses. Dat is mijn muziek.

Cat Stevens vond ik zeer goed qua tekst. Father and Son, gezongen in twee registers, is een ijzersterke dialoog tussen een vader die zegt: rustig aan jongen, je kan je idealen verliezen, maar jij moet dan nog steeds verder. Denk veel en diep na, Neem een vrouw, als je wilt, kun je zelfs trouwen.

En dan de energieke, opstandige zoon met een missie (klimaat, immigranten, Extinction Rebellion, BLM, Groene Stroom etc: Ik weet, dat ik gelijk heb, het is moeilijk om stil te zitten als je ziet wat er allemaal fout gaat in de wereld.

Deze tekst vond ik heel leerzaam. Ook de zinsnede:

uit een andere song. Baby, it.s a wild world. It's hard to get by just upon a smile.

Hij was eigenlijk behoorlijk wijs voor zijn leeftijd.

Maar hoe kan zo iemand zich laten inpakken door de f*kk8in islam?

Het schijnt, hij was aan het zwemmen in zee, en verdronk toen bijna. Hij had wel een koran van iemand gekregen, en gebladerd erin.

Hij zei toen, terwijl hij dus bijna verdronk: allah, als je me nu redt, wordt ik moslim.

En toen kwam er plotseling hulp, en hield hij dus zijn woord.

Althans ergens heb ik dat verhaal gelezen.

Maar voor mij een afknapper eerste klas, dat hele Yusuf islam gedoe.

Daarna nooit meer aandacht aan gegeven. Zal hem leren...

Later kwam hij bijv. terug in een miniconcertje bij Tiny Desk op YouTube, inclusief grijze baard en stem die niet meer soepel is.

Dus, de magie is weg.

En hij heeft zijn teksten allemaal aangepast. Baby: in Wild World is bijvoorbeeld Bana geworden.

WTF?

Omdat baby iets seksueels is mb.t. vrouwen of zo en niet mag van de f... islam.

Sinead 'Ó Connor, altijd al een soort wappie geweest loopt tegenwoordig ook met hoofddoekje rond.

Just sayin'.

En dan met armen propvol tatoeages...