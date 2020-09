We hebben ze voor de lulz maar eens ingetekend, de twee megawindmolens die de inwoners van de gemeente Lingewaard door hun strot gedrukt krijgen. Ja, duurzame energie enzo, dus pleuren de groengeverfde partijen nu maar gewoon windmolens van 240(!) meter hoog in een Natura 2000-gebied. Lekker dan, als je met je geitenwollensokken aan je voeten en je vogelgids in de hand op zoek moet naar een sneeuwgors. "Windmolens van deze hoogte dragen flink bij aan de hoeveelheid duurzame energie die wij als regio moeten leveren", zegt een wethouder van buurgemeente Zevenaar. Want zo werkt het namelijk: er wordt alleen nog maar gekeken naar regeltjes, formuliertjes, eisen en voorwaarden, en de menselijke maat is weg. De omwonenden kunnen in de stront zakken: "Zo zijn ze laat geïnformeerd en was er twee dagen later een informatiebijeenkomst. 'Het was éénrichtingsverkeer. En morgenavond hebben we drie minuten om onze bezwaren toe te lichten'." Nederland is zó het nieuwe Nederland.