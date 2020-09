Hij (het is een hij) zou aan "doxxing" doen en alleen al om die reden geen bron mogen zijn in berichtgeving van MSM-kranten of de Staatsomroep. Maar het was dit Twitteraccount dat het concept partijprogramma van Bij1 als eerste openbaarde (waar we onze reaguurders een boel leesplezier mee gaven), en natuurlijk degene die OvJ Jacobien Vreekamp koppelde aan KOZP, de vrijspraak van Akwasi en de twijfelachtige banden tussen zwaar gesubsidieerde "antiracisten" en het voorheen geblinddoekte arrondissementsparket te Amsterdam. Wie zit er achter het account?

OK, spoiler: wij weten het ook niet. We kwamen een geinige extreemlinkse website tegen die feitelijke constateringen en een analyse van taalgebruik stuivertje laat wisselen met vanuit conclusies terugwerkende vooringenomenheid tegen rechtsmensen. Een tabelletje bovenin en een onleesbaar stroomschema onderaan suggeren zelfs dat GeenStijl (-redacteuren) achter het account zouden zitten. Dat zou raar zijn, want wij hebben hier al een podium dat ietsje groter is dan een klein Twitteraccount (dat overigens de afgelopen week verdubbelde in volgersaantallen).

Wat @VizierOpLinks interessant(er) maakt ten opzichte van andere anonieme accounts, is dat er een sterke combinatie van cultural references, kennis van wets- en wobsystemen en een feilloze spelling van de Nederlandse taal door het account verweven is. Ook laat @VizierOpLinks zich niet snel uit de tent lokken door haters (of juichaapjes), blijven reacties meestal binnen het betamelijke en ligt er een laagje sarcasme onder de doorgaans rationele respons. Op een website die in het profiel gelinkt staat, worden enkele pamfletten tegen (neo-) Marxisme gedeeld, alsook een boek van Martin Bosma. Niet voor niets dat bijvoorbeeld de soms scherpe maar vaak ook woke-verdwaalde Chris Aalberts of de agressief-activistische advocaat Sidney Smeets helemaal apeshit gaan op het account: hier twittert iemand met kennis van bepaalde zaken, en daarmee feitelijke inhoud boven water haalt over diverse personen in - met name - het KOZP- en BLM-circuit.

Effect boven retoriek

Gezien de goede beheersing van taal en zichzelf, kennis van zaken in bepaalde richtingen, schatten we de persoon achter het account op een man van tussen de 35 en de 45, hbo of hoger opgeleid en actief (geweest) in de media, ambtenarij of mogelijk de rechtspraak. In de manier waarop het account info wil (‘in DM, niet openbaar’) schuilt zowel een zeker ‘fatsoen’ als een streven naar effectiviteit: als er ongefundeerde scheldlaster in de mentions opduikt, werkt het niet. DM suggereert vertrouwelijkheid. Het zou een teleurgestelde CDA’er kunnen zijn. Met één been in de bestuurlijke wereld, met het andere in de conservatief/cultuurchristelijke, maar met het oog op effect boven retoriek - zonder de stijlvorm uit het oog te verliezen: Vizier wil graag ooit eens #werkenbijdeNOS.

We weten dat een (afgewezen) Wob-verzoek afkomstig is van Vizier op Links (hier in 1, 2, 3, 4 screenshots)- althans, dat heeft hij ons zelf medegedeeld nadat we bovenstaande vraag stelden in DM. Dat verzoek ziet op extreemlinks antifa- en BLM-activisme, specifieker rondom de totstandkoming van de (uit de hand gelopen) demonstratie tegen het standbeeld van JP Coen in Hoorn, afgelopen juni. Op 8 september suggereerde @VizierOpLinks al dat Akwasi zou worden vrijgesproken - wat op 11 september ook gebeurde. Daarna werden de Romeinen in media, cultuur & advocatuur helemaal Gallisch - en probeert men "een Twitterstorm" de schuld te geven van het falen van het Openbaar Ministerie om regie te houden over ratio en rede in de rechtstaat.

We weten dus niet wie er achter het account zit, maar we vinden het zeer vermakelijk hoe hij zich op bepaalde mensen richt, die prompt imploderen onder de aandacht. Derhalve, een stijlloze volgtip voor @VizierOpLinks.