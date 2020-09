Wat er m.i. mist in alle plannen van de regering en waarschijnlijk ook in de troonrede, is het onderwerp dat nu eigenlijk al decennia de olifant in de kamer is, die niemand wil zien. Maar een onderwerp dat sinds de grote fik op Lesbos wel weer uiterst actueel is geworden: wat gaat Nederland doen mbt de massa-immigratie van economische gelukszoekers?

Vorig jaar ergens in december nog zei Mark Rutte dat 'migratie één van de speerpunten zou worden voor de TK verkiezingen in maart 2021'. Waarom horen we daar nu totaal niets meer over? Behalve dan dat halfzachte voorstelletje van Ankie om overlastgevende veiligelandiers in een soberder opvang te stoppen en geen 'leefgeld' meer te geven?