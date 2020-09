De vraag is in hoeverre we de wetenschappelijke kennis niet moeten beschouwen als "wetenschappelijke kennis", Dit, omdat we niet meer weten wat nog wel klopt en wat niet. Als dat laatste het geval is, dan kan alles wat we tot nu toe denken te "weten" bij het grofvuil en zijn we eeuwen teruggeworpen in de tijd en moeten we alles van voren af aan herontdekken en checken. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar hoe er omgegaan wordt met de nieuwsvoorziening en rond covid-19 en hoe mensen/berichten gecensureerd wordt. Maar dat is slechts mijn mening. Of zie ik het te somber? Of zie ik het verkeerd. Corrigeer me gerust.