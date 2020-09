@Poesmobiel | 14-09-20 | 09:55|

IK ben vorige week begonnen met het herlezen van Orwell's "1984". Al na de eerste 40 pagina's kon ik zó alle vakjes afkruisen. Het is gewoon doodeng wat zich nu afspeelt in het Westen. De Sovjet Unie viel in 1991, maar de reïncarnatie ervan is alive and well in het Westen. Yuri Bezmenov had in, jawel, 1984 al gelijk toen hij e.e.a. uiteen zette:

- www.geotrendlines.nl/yuri-bezmenov-ov...

Het enige dat de complete val - hoe ongelofelijk dit ook mag klinken - nog tegen houdt is Trump, ondanks dat ik het een enorme botte hork vind. Ik doe nu een boude stelling; Indien Trump de verkiezingen verliest of vermoord wordt, dan valt de US. En valt de US, dan verliezen we het vrije Westen zoals we het al die tijd gekend hebben.