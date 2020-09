Freek de Jonge nam vandaag even de tijd om op te staan tegen racisme. Op Twitter plaatst hij een foto waarop hij op de Dam met een bord staat, waarmee hij aandacht vraagt voor racisme. "Vanmorgen liep ik over de Dam en hield me even bezig met racisme, kleine moeite voor groot probleem." schrijft de 76-jarige cabaretier bij de foto. Op het plaatje staat hij op de Dam in Amsterdam met een bord in zijn handen. (AD) Volgens Kees Verhoeven (D66) is de door GeenStijl geplaatste foto nep, deepfake en helemaal niet leuk. Vandaar dat we ook een versie zonder tekst hebben zodat u zelf wat kunt bedenken. Iets met fossiele idioten die door de stad lopen met tasjes van boekhandels, iets wat in 1992 al not done was. Succes! (Hattip: Realshowstopper)