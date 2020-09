Er zijn wel degelijk verschillen tussen toegankelijkheid vd zorg mbt (culturele) achtergrond. Daar is allang eea aan onderzocht. De belangrijkste is Sociaal Economische Status: armere mensen kunnen het eigen risico niet betalen, de busrit, medicatie of behandeling die buiten je polis valt, en in armoedige huizen is het lastiger herstellen, etc. en lager opgeleide mensen begrijpen informatie minder goed, weten die minder goed te vinden, en kunnen slecht onderscheid maken tussen goede en misinformatie. Daarnaast spelen culturele aspecten: mensen die de taal slecht beheersen, de perceptie van ziekte (straf van god, diegene moet gepamperd, soms wordt zelfs zwangerschapsgedoe al als ziek gezien), en ideen over wat goede zorg is (opname vs ambulant, operatie vs kruiden, geesten uitdrijven, etc). Opvallend is dat veel SES verschillen langs ethnische grenzen liggen, waarbij die twee door elkaar lopen en elkaar versterken. Het goede nieuws is dat bij integratie de volgende generatie het beter heeft.

De lijn in de zorg om hierop in te spelen, gaat samen met initiatieven dat artsen meer empathie tonen en dat patienten meer invloed hebben/meedenken bij beslissingen ipv dat de arts/psycholoog ouderwets zonder uitleg iets beslist. Allemaal om de patient beter te helpen.

De gedachte daarbij is dat een zorgverlender precies dat is, zorgen voor zieken, en geen politiek statement. De tweede gedachte is dat goed helpen goedkoper is dan iemand totaal laten ontsporen.

Dat heeft weinig met het huidige doorgeslagen discriminatie debat te maken. Oke, er zijn raakvlakken, maar het was iets dat daarvoor al bestond. Dus al te hard schreeuwen is niet nodig vrinden.