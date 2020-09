Nou mensen, roep maar. The Pale Emperor heeft z'n nieuwe album onder de levende doden gebracht en het is weer een vrij bijzondere voettocht door de zevensnarige hel, maar het doet op een afstandje toch ook wel Bowiaans en Depeche Modiaans aan, en nu weten we niet meer of we zitten te luisteren naar een creatief / artistiek meesterbrein of gewoon een gestoorde gek. Volgens 'de kenners' heeft Manson van wie we eigenlijk niet weten of hij nu wél of niet belang heeft bij iemand om bepaalde handelingen uit te voeren zijn creatieve vonk weer gevonden, na het baanbrekende materiaal uit de jaren 90 (Antichrist Superstar, Mechanical Animals), en is de nieuwe plaat We Are Chaos een ijzersterke. Dat oordeel laten we gewoon over aan de vakjury, belanghebbende poll na de klik.

Marilyn Manson? KIEZEN, U MOET HET Ja, artistiek genie

Nee, mafketel



Poll is Verlopen.