Dit is onze FIOD. Ze zijn niet in staat om dubbelpaspoortiers voor hun tweede huis aan te slaan. Maar nu laten ze de tanden zien, tegen onze eigen paupers. Elk volk heeft paupers. Het is alleen jammer dat we van de instromingen van volk, we alleen paupers ontvangen. van Oeffelen, die over zichzelf spreekt in de 3e persoon enkelvoud (sick), heeft het over 'ultra ordinair' Nederlands volk. Ik betaal een sloot belasting en ben zeker naarstig op zoek om mijn geld veilig te stellen. Op dit moment ben ik het helemaal eens dat mensen de belasting proberen te ontwijken, de druk van belasting is te hoog, we geven geld weg met scheppen. Maar niet aan de eigen bevolking. van Oeffelen koos ervoor om in het buitenland te werken. Maakte carriere, prima! Ik zou graag zijn kosten/baten overzicht willen zien voor de BV Nederland. Hij is voor mij op hetzelfde niveau als de gemiddelde 'vluchteling' in Nederland, die hun hele leven met ontvangende klauwtjes de bijstand souperen. Ik geef hem groot gelijk overigens. Maar hij is de laatste die hier een oordeel over moet geven.