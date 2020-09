Zojuist ontvangen. Van het Noreply adres.

Beste ouder(s), verzorger(s),



Vandaag kregen we het bericht van een collega dat de uitslag van de test op Covid-19 positief was.

Op het moment dat de klachten nog mild waren is de betreffende docent naar huis gegaan en heeft zichzelf in quarantaine geplaatst en laten testen op het virus. Deze collega behoorde bij de personen van wie het testmateriaal zoek was geraakt bij de GGD en er opnieuw getest moest worden.

Het gaat de docent gelukkig weer goed en wanneer deze collega weer minimaal 24 uur klachtenvrij is, zullen de taken hervat worden.

De docent heeft geen contacten meer gehad met collega's of leerlingen sinds vorige week dinsdag, waardoor het risico voor haar en onze omgeving heel beperkt is gebleven. Daar zijn we blij mee.



Het leek ons goed deze informatie met u te delen, hoewel uw kind geen les heeft van de docent en niet in contact is geweest met deze collega. Meer informatie over de richtlijnen vindt u op deze website van de RIVM: lci.rivm.nl/informatie-contacten-pati...

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.



Met vriendelijke groet,

P■■■■■■■

Locatiedirecteur