Nee. In de sharia is dit volstrekt legaal.

In theorie zegt de sharia dat niet-moslims beroofd, verkracht, gemarteld en vermoord mogen worden.

In de praktijk worden moslims met de verkeerde huidskleur, verkeerde nationaliteit, verkeerde taal en cultuur of verkeerde koran-interpretatie in de meeste mohammedaanse landen ook beroofd, verkracht, gemarteld en vermoord.

De strenge straffen in de sharia zijn vooral bedoeld voor gedachtendelicten als afvalligheid, ketterij, hekserij, logisch denken, geen kinderen verkrachten, homofilie, etc. Zinloos geweld is niet strafbaar. Een religie die gebaseerd is op perversie en bloeddorst kan niet anders. Soms zijn er gewoon te weinig niet-moslims voor handen om lekker door te draaien.