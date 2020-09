Mag je nog wel een bruiloft organiseren met corona? Mag je nog wel knuffelen met je schoonmoeder met corona? Mag je zeggen dat je heel scherp bent geweest met corona? Mag je zeggen dat de regels helemaal niet zijn overtreden omdat je er zelf bij was met corona? Mag je zeggen dat je je later toch wel kon herinneren dat je zelf de fout in bent gegaan met corona? Mag je dan wegkomen met het betalen van een symbolisch bedrag aan het Rode Kruis met corona? Terwijl je dan dus geen boete krijgt met corona? En je ook geen strafblad krijgt met corona? En even moet huilen met corona? Mag je dan vragen om mildheid en genade met corona? Ook mensen die niet in het kabinet zitten met corona? Ja? En trouwens. HOE GAAN JULLIE DIE BLAUWE LIJN OMLAAG KRIJGEN?

UPDATE: Vandaag 1140 besmettingen erbij.

Going up!

En hoe zit dit?

Verheffende bijdragen