Dit moet ook een gezellige trouwpartij zijn geweest. Maandagochtend tabloid nieuws over chavs trouwpartij. Lol!

"Guests horrified as a wedding descends into carnage with the bride brawling in a field & guests passed out on the floor"

www.thesun.co.uk/fabulous/12598777/br...

Hahaha!

mooie Britse humor uit artikel: "One person said: “If this is what a wedding is like, imagine a divorce…”

en

"They said: “The woman on the floor is one of the bride's friends and apparently she’s just drunk and asleep."