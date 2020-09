Sociologie. Ooit dat nobele veld van Max Weber die de vaart der volkeren een beetje probeerde de verstehen. Inmiddels gedegradeerd tot officiersopleiding voor de "legioensoldaten van het ogenblik", zoals Nietzsche de voor ieder vluchtig sentiment vatbare bevolking noemt. Maar goed, bovenstaand is dus geen keuzevak, maar onderdeel van verplicht domeinvak "Intersectionalities: Class, Race, Gender & Sexualities". En daar leren UW KINDEREN dus bijvoorbeeld de onderstaande 46 geloofsartikelen over blank privilege.

De formulering van punt 2 schijnt alvast wat licht op hoe giftig deze toestand eigenlijk is. "I can avoid spending time with people whom I was trained to mistrust and who have learned to mistrust my kind or me." Wat hier dus staat is dat blanke mensen alleen "getraind" kunnen worden om andere afkomsten te wantrouwen, maar dat mensen van een andere afkomst alleen door ervaring "geleerd" kunnen hebben blanken te wantrouwen. Rigged from the start makkers.

Er zitten heus ook een paar legitieme tussen, maar punt 30 moet ons ook even uitgelegd worden: "If I declare there is a racial issue at hand, or there isn't a racial issue at hand, my race will lend me more credibility for either position than a person of color will have." Want dat is dus gewoon niet waar.

En dan nog even een eervolle vermelding voor punt 39: "I can be late to a meeting without having my lateness reflect on my race." Want dat is gewoon waar natuurlijk, maar dan rest de vraag. Hebben de makkers die 'wel op tijd zijn' die associatie geleerd of zijn ze daarop getraind. Meer ongein na de breek.

