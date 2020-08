"Dus vanaf volgende week in het hele land gratis bier svp."

Gratis geld bestaat niet. Of je nou de belasting afschaft, of je nou een gratis 'basisinkomen' voor iedereen invoert (ik dacht dat Spanje plannen daartoe had, of misschien bestaat het daar inmiddels, dat weet ik niet), of je nou 'statushouders' genereus voorziet van sociale huurwoningen, uitkeringen, en gratis toegang tot alle voorzieningen, ergens moet de rekening door iemand betaald worden. En dat zijn over het algemeen hardwerkende sloebers met namen als Henk en Ingrid, die 's ochtends vroeg met een broodtrommeltje naar hun werk gaan, werk dat lang niet altijd 'inspirerend' is of een 'uitdaging', maar wel noodzakelijk.

Belasting betalen is goed, er worden mooie dingen van betaald voor het algemeen belang - de zorg, onderwijs, wegenaanleg, etc - maar er mag uiteraard zeer kritisch gekeken worden waar al dat belastinggeld aan besteed wordt, of het efficiënt is, of het 'rechtvaardig' is, of het niet goedkoper kan, etc.

Maar gratis geld, nee, dat bestaat niet.