Dit verhaal sluit prima aan bij het voorgaande onderwerp. Ook hier in Nederland vooral veel individueel gejank, geschreeuw en opeisen van het eigen gelijk. Alles moet en zal betwist worden.

Misschien is wel zo praktisch om in een -samen-leving, -samen- te kiezen voor een (misschien achteraf wel te) veilige variant en ons dus een half jaartje te confirmeren aan een mondkapje in de publieke en slecht geventileerde ruimten. Was het too much, hebben we toch maar even mooi een half jaartje kunnen grinniken om die suffe bekbedekkahs.. Maar hey, sinds halverwege de jaren tachtig zijn we hier een route ingeslagen om het individuele gelijk met man, zwaard, mes en toetsenbord te bevechten dus fuck everybody. It's all about ME.