In Nederland was het óók heel erg met Francis, er waren her en der wat meldingen van stormschade en er viel vast nog wel ergens een auto op een boom, maar in de VS gaat het as we speak helemaal loco met de kittige dame Laura. Ze (het is namelijk een vrouw) komt aan land als een categorie 4 hurricane bij Cameron (Louisiana), zeg maar tussen Houston en New Orleans, en daar hebben ze nogal wat te stellen met orkanen: de verwoestende Audrey in 1957, Katrina in 2005, Rita in hetzelfde jaar en Ike in 2008. Laura laat met 'potentially catastrophic impacts' vermoedelijk een spoor van vernieling achter, vernieling die over een paar uur (het is nu nog nacht en vrij ellendig) pas goed zichtbaar zullen worden. Er zitten meer dan 103.000 mensen in Texas en Louisiana zonder stroom en iedereen die niet is geëvacueerd is 'on their own'. Maar ja, je HOEFT er niet te wonen. Een livestream bovenaan topic, HIER een (inmiddels weggewaaide) hysterische stream, HIER een radar, HIER een stormchaser, Twister koopt u HIER en in dit GeenStijl-liveblog houden we u op de hoogte van de verwoestingen met pics, video's en livestreams, dus doe af en toe F5 doen.

UPDATE 9.48 uur - Hoor die wind in deze video.

Gezellige voorspellingen