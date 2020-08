Ik moet echt even in de tijd terug gaan.

Ik woonde bij mijn ouders in Nuenen, ging met de trein naar Sittard want ik zat daar op het CIOS.

Ik denk dat het rond 1984 was.

Als wij aankwamen in Sittard liepen we altijd naar de fietsenstalling en kozen een fiets naar keuze.

Uiteraard stonden die op slot. even stukje rennen en op het zadel ploffen, hup het slot is open.

Het enkeltje naar het CIOS was geregeld, op vrijdag moest je enorm je best doen om dezelfde fiets weer terug te vinden om naar het station Sittard te gaan.

Wij konden geen taxi betalen. een nationaal record was toen 350 gulden {7 kamp atletiek}