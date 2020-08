De onrust in de Schilderswijk is geen corona-probleem, maar een probleem dat al jaren speelt. Ook is het niet per se een probleem van de Schilderswijk zelf. Dat zeggen jongeren uit de wijk zelf. Een verslaggever van Omroep West ging de wijk in om met de jeugd in gesprek te gaan. 'Het is een groter probleem dat het de jonge jongens onmogelijk wordt gemaakt ergens te chillen zonder weggestuurd te worden. Dat is altijd al zo.'

Volgens meerdere jongeren die rondhangen op de pleintjes in de wijk kunnen vooral de jonge jongens nergens hun ei kwijt. 'Het is al jaren zo dat de jongens uit de Schilderswijk en de wijken hieromheen eigenlijk willen stappen of iets dergelijks, maar overal in Den Haag geweigerd worden bij horeca. We praten niet goed wat er gebeurt, maar die jongens willen ook wat beleven.'

De jongeren zeggen dat uitsmijters van uitgaansgelegenheden altijd wel wat verzinnen om ze niet binnen te laten. 'Dan hebben we weer geen goede schoenen aan, dan is er weer wat anders. Ik heb nette schoenen van 500 euro, wat praten ze nou.