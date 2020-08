www.shell.nl/over-ons/shell-moerdijk/...

Een fakkel is de vlam op een hoge fakkelinstallatie. Shell krijgt vaak de vraag: waarom is fakkelen nodig en hoe past dat in jullie veiligheidsbeleid? Want een fakkel kan dreigend overkomen en het lijkt onnodige verspilling van energie.

Het antwoord is dat fakkelen een belangrijk veiligheidsinstrument is. Door bijzondere omstandigheden kunnen gasvormige producten soms tijdelijk niet verder verwerkt of opgeslagen worden. Fakkelen, beheerst en veilig verbranden, is dan de veiligste oplossing.

Natuurlijk doen we er alles aan om fakkelen te voorkomen. Het is immers jammer om product te verbranden, daar heeft niemand wat aan. We hebben daarom fors geïnvesteerd in fakkelgas-terug-win-systemen. We kunnen dan minder fakkelen en het overtollige gas gebruiken we om de fornuizen van onze fabrieken te stoken.

Als er dan toch gefakkeld moet worden, voegen we extra stoom toe. Dit verbetert de verbranding en voorkomt roet. Soms is er echter te veel aanvoer van stoffen die verbrand moeten worden en/of te weinig stoom. Dan is roetend fakkelen onvermijdelijk. Er is dan sprake van een goed zichtbare vlam en zwarte rook. Ook is stank- of geluidsoverlast mogelijk.

