Hallo seksuele revolutie van de jaren 60! Sorry dat we storen maar hier spreekt 2020, we hebben wat duiding nodig bij een genotskwestie. Geen idee wat hier allemaal gaande is. Zien we nou een persoon die zo'n sletterige trekhaak in de stemming brengt met wat glijmiddel, om er vervolgens zijn gaatje omheen te vouwen? Telt dit eigenlijk als verkrachting? En wáárom twitterde (inmiddels verwijderd) voetbaltrainer John van den Brom van FC Utrecht: "Xx"? Wat is dit voor een zieke romantiek en wie heeft voor ons het nummer van die trekhaak verdomme.

UPDATE: Editie NL zit er bovenop! Het is de auto van Emil uit Delft. "Ik heb de beelden vier keer bekeken en mezelf geknepen, maar nog steeds kon ik niet geloven wat ik zag. Daarna ben ik naar mijn auto gelopen en heb ik de dop van de trekhaak eraf gehaald. En ja hoor, de resten zaten er nog aan." Emil heeft ook nog een advies voor de genietende mijnheer. "Zoek alsjeblieft hulp."