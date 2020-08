Het is zeker een schandelijke vertoning, maar laten we niet vergeten waar het probleem werkelijk zit. Nu iets willen doen aan beter salaris in de zorg (werk er zelf) is sympathiek, maar zou los mogen staan van de actuele Corona-toestanden.

Waar betalen we een beter salaris van? En dat wil ik vooral in dit geval dhr Klaver vragen. Er zijn namelijk veel verpleegkundigen, verzorgenden enzovoorts. Zelfs een kleine verhoging van loon brengt het huishoudboekje van instellingen in gevaar.

Dan moet er;

1 daar iets veranderen qua overkill aan management en alle regeltjes, protocollen enz die in de zorg zijn. Alleen dan kan je beschikbaar geld gaan besteden aan de mensen die deze zorg uitvoeren.

2 De overheid kan bijspringen met extra geld voor de zorg. Dat bedrag is al erg hoog. Doe je dat dan bezuinig je ergens anders en daar zit het probleem. Geld is er in principe wel voor, maar deze volkvertegenwoordigers, zeker die van groen slinks, kiezen er voor dat naar Brussel over te hevelen. Zij steken het in peperdure zonnepanelen en windparken enz waar wel duidelijk van is dat het erg, erg duur is en wordt, en heel weinig tot niets aan milieuwinst gaat opleveren.

De oproepen tot geld voor de zorg is voor gl en PvdA gewoon een ritueel gebeuren en bedoelt voor het imago van de partij. Wilders is meer geloofwaardig want die is bereid te snijden (cq stoppen) met enkele dure hobby’s van onze overheid.