Hoe groot mijn hekel aan de doorgeslagen SJW en andere policor meuk ook is, hoe ongenuanceerd ik de Black Lives Matter revolte ook vind en hoe ergerlijk ook de deugneuzen "staking their claim", die hele Pietenverheerlijking kan ik niet begrijpen. Wat.de.fuck is nou het probleem om het het Sinterklaasfeest een beetje te laten evolueren? Meer dan eens heb ik pijnlijke situaties meegemaakt waarin zwarte volwassenen en kinderen werden aangwezen en nagewezen als Zwarte Piet, soms onbewust, soms bewust, soms niet eens heel slecht bedoeld, soms tergend spottend en soms ronduit racistisch. De bedoeling doet er niet toe. Ik geloof niet dat "de Nederlander", of "de pro Piet" racistische bedoelingen heeft, maar dat doet er niet toe. Het is en blijft blackfacing, het is en blijft badinerend en het is en blijft voor menigeen kwetsend. Wat is nu helemaal het probleem om Zwarte Piet ietwat aan te passen? Wat? Geen kind dat erom maalt. Geen kind dat het ziet. De enigen die erom malen zijn de hordes gele hesjes die roepen dat "de Nederlandse cultuur wordt aangetast", hordes die geen idee hebben waar en wanneer Willem van Oranje werd vermoord en nog nooit een museum van binnen hebben gezien. Met hun "cultuur". Tja, ik weet het, het is vloeken in de kerk in de panelen alhier, maar da's toch echt hoe *ook* een bijzonder rechts georienteerd persoon als ik met een sterke hang naar cultureel behoud voor Nederland erover kan denken. Dat gezeik dat Zwarte Piet precies zo moet blijven als ie is "omdat ie altijd zo geweest is en dat is cultuur". Onbegrijpelijk.