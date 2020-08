Smelt seizoen op Groenland al weer bijna over.

"Greenland’s Summer Melt Season Set To Be Shortest For Years ,

In all likelihood, it will end up being the shortest melt on record, not that this will be reported. " notalotofpeopleknowthat.wordpress.com...

Met informatieve kaartjes / grafiekjes. Ultimate source DMI (Deens Meteo Instituut)