Hoppatee. Terwijl u op het strand lag te ontbinden probeerde ene Todd Leduc een double backflip te doen in een monstertruck, met als doel een vermelding in het boek dat u als veertienjarige bij de bieb huurde toen u door uw moeder op een heilige missie werd gestuurd om wat meer te gaan lezen: het Guinness Book of Records. Gek dat dat boek op de middelbare school nooit werd geaccepteerd voor de boekenlijst. Enfinnn, geen idee wat de kunde is van een dubbele salto in een auto terwijl de bestuurder simpelweg volgas over een of andere schans ragt, maar leip is het in ieder geval wel. En knettergek, dat is het ook.



PS. In ander Amerikaans 'sport'nieuws, voormalig worstelster (dat is: worstel-ster) Kamal the Ugandan Giant is dood. Vocht in de WWE tegen onder anderen Hulk Hogan, The Undertaker en André the Giant, bleef berooid achter, verloor beide benen door diabetes en is gestorven aan corona. Sad. Minidoc na de klik, RIP.