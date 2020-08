Overheid does nothing. Haalt ze gewoon op. Hoe lang nog?

Rechts Engeland lacht zich al dagen de bollocks in de broek, en maakt gevatte grapjes over Hitler die de Britse kusten niet kon bereiken, maar deze dobbersloebers uit Frankrijk wel. Afgelopen weekend kwamen bijna 700 aan wal (in heel 2020 al 4000) en dat zullen nog wel meer worden wat het blijft prima weer voor een tochtje in kajak, opblaasboot of dinghy. En als je die niet hebt, moet je wat bedenken. Zoals surfplanken, een opgeblazen kinderbadje of een paar lege cola-flessen om je middel (Daily Mail).

Boris Johnson had beloofd keihard op te treden tegen deze invasiërs. Maar BoJo blijkt dus net zo'n slappe deegsliert als de collega aan de overkant, die er iedere week ongeveer 400, nee 500 ophaalt. De Britse kustwacht pikt alle dobberfransozen keurig op (intercepten noemen ze dat) brengt ze naar de wal, waar ze met een bus naar een hotel worden gebracht, tot woede van de belastingbetaler en demense die de UK hebben opgebouwd.

Nigel Farage riep gisteren in De Telegraph op om de NOODTOESTAND uit te roepen, en Farage kan het weten - hij zat al in mei van dit jaar op het Kanaalwater te waarschuwen tegen mensensmokkel. Meanwhile was BiZa-mevrouw Priti Patel zowaar in Dover om poolshoogte te nemen, en gaan er stemmen op om de rubberbootjes TERUG TE DUWEN naar Frankrijk en/of het Kanaal te blokkeren met netten en floating booms. Humor, dat hebben die Britten wel. Developing...

