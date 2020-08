Bij een gruwelijke explosie in de Libanese hoofdstad Beiroet, beelden van de explosie in DIT TOPIC, zijn meer dan honderd doden en meer dan VIERDUIZEND gewonden vallen, zo zijn de laatste berichten. De verwachting is dat het dodental nog veel verder zal stijgen, zie maar eens de ellende in dit graphic filmpje. En om er maar een cliché in te gooien: in de ochtend ná de explosie wordt de omvang van de ramp pas écht goed duidelijk. Het havengebied van de stad van twee miljoen inwoners is compleet weggevaagd, er zijn gebouwen omver geblazen, er liggen mensen onder het puin, er zijn mensen vermist, stroom is uitgevallen.

De ramp is vermoedelijk veroorzaakt door een ontploffing van 2.700 ton ammoniumnitraat, volgens bronnen in Libanon na het lassen van een deur. Het ammoniumnitraat lag sinds 2014 opgeslagen in een warenhuis in de haven; het was 'geconfisqueerd van een vrachtschip'. Ammoniumnitraat is een combinatie van salpeterzuur en ammoniak; het zit in kunstmest maar is ook bruikbaar om bommen mee te maken. Zo maakten de IRA, Timothy McVeigh en Anders Breivik gebruik van ammoniumnitraat. De gigantische ontploffing wordt bij seismologen gezien als een aardbeving van 3.5 op de Schaal van Richter; zelfs 3.000 kilometer verderop in Nederland werd de knal geregistreerd.

Ziekenhuizen liggen overvol en kunnen de toestroom van gewonde personen niet aan. Op deze beelden is de hectische situatie van even na de ontploffing te zien. Ziekenhuizen vragen om bloed en generatoren omdat de stroom is uitgevallen, en dat zijn dan nog de ziekenhuizen die operationeel zijn: sommige ziekenhuizen zijn te beschadigd om patiënten te kunnen ontvangen. Via deze Instagram-pagina zijn vrienden en familie op zoek naar hun vermiste geliefden. Er zijn nog geen berichten over Nederlandse slachtoffers; wel zijn er vijf medewerkers van de Nederlandse ambassade gewond geraakt, van wie één ernstig. Mark Rutte, Stef Blok en Sigrid Kaag hebben hun gebruikelijke medeleventweetjes de wereld ingeslingerd, ze vinden het allemaal heel erg.

De verwoesting van de stad zal nog vele jaren gevolgen hebben voor het kleine land, dat onderdak biedt aan meer dan een miljoen vluchtelingen uit Syrië. Economisch, mede dankzij corruptie en slecht bestuur, balanceerde Libanon al tijden op een dun koord boven de afgrond. Tot overmaat van ramp was circa 85% van de nationale graanvoorraad opgeslagen in de haven. De minister van Economie en Handel heeft op televisie gezegd dat die voorraad onbruikbaar is geworden, wat een gigantisch probleem zou betekenen voor de voedselvoorziening. Foto's na de klik. Later meerrr.

Voorpagina van de Franstalige krant in Libanon