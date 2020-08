Het bazuingeschal van het laatste bazuin. Het vierde zegel is verbroken. De koning der duisternis is in aantocht. Ofzoiets..... iemand zal er vast wel iets onheilspellends in zien/horen. gezien hoe 2020 tot nu toe verloopt verbaasd niets me meer. Ik zoek snel 1 of andere complotwappie op, Robert J. lijkt me wel wat.