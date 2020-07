Als het niet over kansloos tuig gaat is handhaving opeens wel mogelijk.

Allerlei activistische linkse advocaten houden dit circus in stand.

Geen prive buslijn of als zgn uitzetcentrum gecamoufleerd hotel voor toeristen met geld.Dit land is stuk.Nog een paar jaar,Dan pensioen voor mij.. Daar kan ik in Zuid Europa veel meer mee doen.Heb het zelf betaald aan mijn toekomstige nieuwe land.Ghe.