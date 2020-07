Eljero Elia, die hobbelt een beetje achter een bal aan, pakte dankzij Dirk Kuyt een keer een prijsje in Nederland en liet onder daverend applaus 'Fenenoond' met ook nog eens de verkeerde datum op z'n been kalken. Maar nu heeft Eljero het als werknemer van de Turkse overheid helemaal gemaakt, want als Davids en Kluivert op de foto mogen met Mugabe mag Eljero ook een leuke herinnering voor in zijn poëziealbum. Gezellig op de foto met de dictator van Turkije, de snuiter die journalisten in de cel smijt, de vrije meningsuiting aan banden legt, honderden mediakanalen sluit en opdoekt, 'politieagenten, rechters, openbaar aanklagers, advocaten en academici' uit hun functie heeft ontheven, alle macht naar zich toetrekt, tegenstanders martelt, vreedzame betogers neerschiet (enfin, u leest het allemaal hier) en als kers op de taart Nederlanders uitmaakt voor babysnatchers, moslimvermoorders, nazi's, apen, honden, kannibalen, orgaanhandelaren, vrouwenhandelaren en meer van dat soort vrolijke terminologie. Gefeliciteerd met je foto Elia, je turkie sister en brother zijn verrrrry proud!