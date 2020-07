Homofobie bestaat net zo hard niet, want wie is er bang voor homo´s of homoseksualiteit. Je kan het afkeuren, omarmen, verfoeien of wat dan ook, vanuit gevoel, religie of van mijn part evolutietheorie, positief of negatief. Je mag ook kritiek hebben op de manier waarop homoseksualiteit en andere seksualiteiten in het nieuws komen, positief of negatief. Dat is geen fobie, je mag een mening erover hebben zonder foob te zijn, net als bij de islam.

Alles waar een verbod op ligt vanwege zogenaamde fobie moet ver van ons af staan, want ook het allemaal maar OK vinden van bepaalde zaken is ook een (enge) religie. Het artikel op GS over (vooral) meisjes die trans willen worden beinvloed door social media is daarvan een lichtend voorbeeld.