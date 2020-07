Nu gaan we weer positief geteste mensen tellen terwijl hiervoor enkel ziekenhuis opnames en IC patiënten werden bij gehouden. Tevens is de testkit niet te vertrouwen.

Hoeveel mensen zijn er momenteel in het ziekenhuis met Covid-19 ? en hoeveel op op de IC? We worden grandioos in de maling genomen en de MSM werkt hier lekker aan mee.

Het mag de wakkere Nederlander allang duidelijk zijn geworden dat er een hele andere agenda achter dit Covid gordijn zit ( UN Agenda21).

In het begin van de Covid-1984 uitbraak heb ik al gewaarschuwd om de vee stapel in de gaten te houden want je voelt de bui al hangen natuurlijk.

Stom toevallig blijken niet enige tijd later de toch al spraakmakende Nertsen fokkerijen het slachtoffer te worden van het virus en men gaat over tot het preventief ruimen.

Boer(en) let op uw ' kippen' want Rijntje de Eco terrorist loopt rond de boerderie!

Het klopt al enige jaren niet wat er hier gebeurt.

Het begon met de CO2 hetze en de bijbehorende windmolen maffia en deze is niet zonder weerstand van de Nederlander met gezond verstand voorbij gegaan.

Grootschalige propaganda projecten werden op touw gezet waarbij zelfs de makkelijk te indoctrinerende jeugd voor het karretje werd gespannen met een minderjarige Asperger als Admiraal in het offensief.

Er stond heel veel op het spel nl; Het veilig stellen van de bron van inkomsten , Het nieuwe goud CO2.

CO2 is bijzaak maar de belasting heffing hiervan is de goudmijn.

Het begon toch langzamerhand door te sluimeren dat de 0,044% CO2 in de atmosfeer ( dat is inclusief de menselijke/ fossiele brandstof bijdrage) misschien aan alarmistisch hysterisch effect haar waarde zou verliezen.

Het werd tijd om op te schalen en een nieuwe zondebok te zoeken,.

Nu was stikstof de gebeten hond en direct hier aan gerelateerd de Boeren/Bouwers en het volk dat gas terug moest nemen.

Wederom valse wetenschap en ordinaire manipulatie maar helaas valt er weinig tegen zo'n vermogend globalistisch machts wellustig gedrocht en de brave Merkel poedel in te brengen.

Het probleem met dit soort Agenda's en de malloten hier achter is dat dit ook daadwerkelijk een agenda is en dus tijds geplanned. Wat zoveel betekend dat ze op een bepaald moment een gedeelte van die agenda voor elkaar moeten hebben.

Even voor uw informatie, De UN en EU zijn twee handen op een buik en Agenda 21 wordt 1 op 1 overgenomen.

Nu komen we terug op het Covid-1984 verhaal waarbij de niets vermoedende Chinees van een overheerlijk bordje Vleermuis soep zit te genieten , niet wetende dat hij hiermee de gehele wereld economie voor meer dan een halfjaar plat legt.... Yeah right?

Of was het die andere meneer, Die stinkend rijk is geworden van dat, door virus geteisterde, computer besturings systeem waar je dure virus killers voor moest kopen om het programma weer draaiende te krijgen.

U weet wel , Die alleraardigste filantroop die nu de WHO loopt te spekken zonder ook maar enige financiële winst op het oog te hebben en echt het allerbeste met u voor heeft.( De kost gaat voor de baat?)

Binnenkort is het vaccin aanwezig die u niet "verplicht" bent om te nemen maar u wel sociaal wordt buiten gesloten. Geen vlieg reizen , concerten of andere openbare gelegenheden zonder pasje of anders een mondkapje.

Tijd om wakker te worden en een drie stappen plan uit te voeren in deze volgorde:

1: Uit het klimaat akkoord stappen en verdere verdragen met de UN bevriezen, Stoppen met het Marrakesh Pact.

2: Stoppen met de Euro

3: Uit de EU